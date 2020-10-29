США перебросили еще два бомбардировщика к восточным границам России

Авиабаза расположена в 400 километрах от Курил

Группировка американских стратегических бомбардировщиков В-1В на авиабазе Мисава увеличилась до трех. На север Японии прибыли еще два самолета ВВС США. Фотографии бомбардировщиков с бортовыми номерами 85-0077 и 85-0089 публикуют в сети очевидцы.

Один стратегический бомбардировщик уже прибыл на базу Мисава накануне. Это первое появление В-1В в Японии за последние три года. Авиабаза, куда перебазировались самоелты ВВС США, расположена на севере японского острова Хонсю, примерно в 470 километрах от российских Курил и 595 километрах от Приморского края.

Как сообщает Индо-Тихоокеанское командование США, американские войска в Японии и японские Силы самообороны 26 октября начали совместные военные учения Keen Sword 21. В маневрах задействовано 9 тысяч военнослужащих из состава ВМС, ВВС, Армии и Корпуса морской пехоты США, ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan, большой десантный корабль Ashland, более 100 самолетов и вертолетов, передает "Интерфакс".

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