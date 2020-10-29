Таксист угрожал сжечь себя у офиса "Яндекса"

Ранее он работал в ""Яндекс.Такси"

В Москве утром в четверг, 29 октября, таксист облил себя бензином возле офиса "Яндекс.Такси" и угрожал поджечь себя, если ему не устроят встречу с генеральным директором компании.

"В офисе "Яндекс.Такси" в Огородном проезде водитель такси облил себя бензином себя и обещал поджечь", - сообщили о случившемся в экстренных службах города. К месту происшествия прибыли полицейские, которым удалось задержать мужчину, передает Telegram-канал 112.

Отмечается, что мужчину зовут Михаил Н, раньше он работал в "Яндекс.Такси", но был отключен от сервиса и уволен из-за конфликта с работодателем. Таксист рассказал, что компания не выплачивала ему зарплату, а потому он и пошел на крайние меры, чтобы получить возможность обсудить ситуацию лично с генеральным директором.

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