Брэд Питт расстался с молодой замужней моделью

Отношения не стали чем-то серьезным
В СМИ появились сообщения о расставании 56-летнего Брэда Питта и 27-летней Николь Португальски. Роман актера и модели привлек публику по многим причинам. В частности, девушка состоит в браке, а ее внешность многим напоминает бывшую супругу Питта Анджелину Джоли.
Отмечается, что отношения актера и модели "никогда не были такими серьезными, как предполагалось", а Питт оказался "реалистом в этих отношениях". Издание Page Six сообщает, что артист не рассматривал роман с моделью как что-то серьезное, поскольку она проживает в Германии, а у самого артиста сложная ситуация в семье.
О романе Португальски и Питта стало известно летом, около года назад их познакомил 68-летний муж модели, ресторатор Роланд Мэри. Он знаком с актером много лет, а в браке является сторонником свободных отношений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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