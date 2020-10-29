ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брэд Питт расстался с молодой замужней моделью

11:55
  • четверг
  • 29 октября 2020

Отношения не стали чем-то серьезным

В СМИ появились сообщения о расставании 56-летнего Брэда Питта и 27-летней Николь Португальски. Роман актера и модели привлек публику по многим причинам. В частности, девушка состоит в браке, а ее внешность многим напоминает бывшую супругу Питта Анджелину Джоли.

Кэмерон Диас оказалась не нужна в Голливуде
Харламов рассказал подробности развода с Асмус

Отмечается, что отношения актера и модели "никогда не были такими серьезными, как предполагалось", а Питт оказался "реалистом в этих отношениях". Издание Page Six сообщает, что артист не рассматривал роман с моделью как что-то серьезное, поскольку она проживает в Германии, а у самого артиста сложная ситуация в семье.

О романе Португальски и Питта стало известно летом, около года назад их познакомил 68-летний муж модели, ресторатор Роланд Мэри. Он знаком с актером много лет, а в браке является сторонником свободных отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Брэд Питт
Брэд Питт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.