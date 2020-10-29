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Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

11:37
  • четверг
  • 29 октября 2020

Прибывшим в столицу из других регионов не требуется соблюдать карантин

Столичные власти не планируют вводить в Москве пропускной режим. В то же время, пожилым горожанам не советуют без крайней необходимости выходить из дома – так можно избежать риска заражения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
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"Сейчас делать этого не планируется", - говорится в сообщении в ответ на вопрос, будет ли снова введен пропускной режим из-за ситуации с коронавирусом.

Также поясняется, что не требуется соблюдать домашний режим тем, кто приехал в столицу из других регионов России. Прибывшим из-за рубежа предписывается в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР. До получения результатов анализа необходимо оставаться дома.

Домашний режим рекомендуется соблюдать пожилым москвичам. Горожанам в возрасте 65+ советуют не выходить из дома, чтобы избежать риска заражения.

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