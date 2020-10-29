Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре Ниццы

По меньшей мере один человек погиб

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре французской Ниццы. Мэр города Кристиан Эстрози назвал инцидент терактом. Как сообщил мэр в Twitter, известно по меньшей мере об одном погибшем, несколько человек ранены.

Телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции передает, что нападение произошло в 9 утра по местному времени рядом с церковью Нотр-Дам.

"Проводимая полицейская операция не занимает район Нотр-Дам центра города Ниццы", - пишет в социальной сети Национальная полиция.

Сообщается, что нападавший задержан. Тем не менее, горожан призывают "избегать сектора атаки" и следовать инструкциям стражей порядка.

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