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Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре Ниццы

11:58
  • четверг
  • 29 октября 2020

По меньшей мере один человек погиб

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре французской Ниццы. Мэр города Кристиан Эстрози назвал инцидент терактом. Как сообщил мэр в Twitter, известно по меньшей мере об одном погибшем, несколько человек ранены.
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Телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции передает, что нападение произошло в 9 утра по местному времени рядом с церковью Нотр-Дам.

"Проводимая полицейская операция не занимает район Нотр-Дам центра города Ниццы", - пишет в социальной сети Национальная полиция.

Сообщается, что нападавший задержан. Тем не менее, горожан призывают "избегать сектора атаки" и следовать инструкциям стражей порядка.

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