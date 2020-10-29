Лукашенко сменил главу МВД

Кадровые перестановки оказались неожиданными

Александр Лукашенко назначил нового главу МВД Белоруссии. Ранее пост занимал Юрий Караев, должность он получил в июне прошлого года.

Отмечается, что Sputnik Беларусь не сообщил подробности о новом министре внутренних дел республики, лишь обозначил факт его назначения и имя: ведомство возглавит 45-летний Иван Кубраков. "Новый министр внутренних дел!" - сообщили СМИ.

Незадолго до этого Telegram-канал "Пул первого" заявил о "неожиданных" кадровых перестановках, которые провел белорусский президент Александр Лукашенко.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. Лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, в котором поставила три условия: до 25 октября президент должен покинуть пост, остановить насилие и освободить политзаключенных, иначе начнутся массовые забастовки. Власти Белоруссии не удовлетворили требования оппозиционеров.

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