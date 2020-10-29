ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Противникам шоу "Голос" пригрозили судом

12:37
  • четверг
  • 29 октября 2020

Телеканал готовит судебные иски

Первый канал решил подать в суд на председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского. Они критически высказывались о шоу "Голос". 
"Все участники всех сезонов покупали голоса": Алсу раскрыла правду о шоу "Голос"

"Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ", - заявили "Ленте.ру" в пресс-службе телеканала. 

Недавно на "Голосе" произошел новый скандал. Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова прошла "слепые прослушивания". Многие назвали девочку очередной "дочкой Алсу". Кто-то пустил слух, будто члены жюри выбрали ее по просьбе одного из топ-менеджеров проекта. 

Максим Сурайкин, Сергей Соседов и Станислав Садальский критически высказались по поводу этой ситуации. Например, Сурайкин призвал закрыть "Голос". По его словам, на шоу побеждают только "блатные детки". 

Напомним, в прошлом году победу на "Голосе" одержала Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу. Первый канал аннулировал результаты голосования, обнаружив "накрутку" голосов в пользу Абрамовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Шоу "Голос"
Шоу "Голос"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.