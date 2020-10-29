Противникам шоу "Голос" пригрозили судом

Телеканал готовит судебные иски

Первый канал решил подать в суд на председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского. Они критически высказывались о шоу "Голос".

"Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ", - заявили "Ленте.ру" в пресс-службе телеканала.

Недавно на "Голосе" произошел новый скандал. Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова прошла "слепые прослушивания". Многие назвали девочку очередной "дочкой Алсу". Кто-то пустил слух, будто члены жюри выбрали ее по просьбе одного из топ-менеджеров проекта.

Максим Сурайкин, Сергей Соседов и Станислав Садальский критически высказались по поводу этой ситуации. Например, Сурайкин призвал закрыть "Голос". По его словам, на шоу побеждают только "блатные детки".

Напомним, в прошлом году победу на "Голосе" одержала Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу. Первый канал аннулировал результаты голосования, обнаружив "накрутку" голосов в пользу Абрамовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"