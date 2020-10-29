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Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры

12:24
  • четверг
  • 29 октября 2020

Ежедневно пригородным транспортом и МЦД пользуются около 2 млн человек

Транспортное сотрудничество с Подмосковьем является стратегическим. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, совершенно очевидно, что без единой стратегии развития транспорта двум регионам невозможно развиваться.

В четверг Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры столичного региона, передает ТВЦ.Ru.

"В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает в январе", - заявил Собянин.

Мэр также сообщил, что каждый день по пригородному транспорту и МЦД проезжает около двух миллионов человек. "Одно из направлений, это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования", - отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы открыл реконструированный автовокзал "Центральный".

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