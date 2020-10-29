Депутат МГД Александр Семенников отметил роль волонтерства в период пандемии

Коронавирус доказал, что неравнодушных людей много

Депутат Мосгордумы Александр Семенников подчеркнул важность работы волонтеров в период пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что сложившаяся ситуация выявила большое число неравнодушных людей.

"Пандемия коронавируса показала, что неравнодушных людей, готовых помочь своим ближним, у нас много. Мы увидели самые разные проявления неформальной, чисто человеческой взаимопомощи", - заявил Семенников.

Он добавил, что развитие технологий и появление новых сервисов для дистанционного взаимодействия ничуть не обесценивает простые добрососедские отношения.

"Незатейливый разговор, самая элементарная услуга иногда поддержат не меньше, чем доставленная на дом сумка, полная лекарств и продуктов. Именно поэтому люди всегда по-особому благодарны волонтерам, оказывающим помощь не в рамках служебных обязанностей, а по велению души", - считает депутат.

Его точку зрения поддержал и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, по словам которого, сейчас многим людям требуется помощь и внимание. "С начала пандемии коронавируса волонтерские центры открылись в каждом регионе. Количество обработанных обращений и запросов говорит о многом. И мы понимаем, что за каждым из них стоит конкретный человек, конкретная история. Есть пандемия, нет пандемии - люди всегда нуждаются в помощи", - заявил он.

Секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский добавил, что в период пандемии COVID-19 о волонтёрстве впервые заговорили именно как о добрососедских отношениях.

"Это то, что в нашем менталитете. Это естественное желание людей - держаться друг друга, поддерживать тех, кто рядом. Те самые простые вещи, которые в ритме жизни мегаполиса мы, к сожалению, начали утрачивать: пожелать здоровья соседу, помочь соседке выкатить коляску из подъезда, собраться вместе, чтобы навести порядок во дворе. Наверное, стоит быть благодарными пандемии, что она поставила этот бешеный ритм городской жизни на принудительную паузу", - рассудил Метельский.

Сопредседатель рабочей группы генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова добавила, что не лишним будет задуматься задуматься о создании платформы, где можно было бы регистрировать и обучать волонтеров, передает АГН "Москва".

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