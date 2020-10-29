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Преступник обезглавил одну из жертв нападения в Ницце

12:35
  • четверг
  • 29 октября 2020

Вооруженный ножом мужчина убил троих прохожих

Напавший на прохожих с ножом во французской Ницце преступник обезглавил одну из убитых женщин. Информацию агентства Reuters подтвердила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Число погибших при нападении в Ницце увеличилось до трех

Как сообщалось, около 9 часов утра по местному времени неизвестный напал с ножом на прохожих возле церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. Он ранил нескольких человек и убил троих.

К месту происшествия стянуты силы полиции и подразделения антитеррора. Мэр Ниццы также на месте происшествия.

"Я нахожусь на месте происшествия. Подтверждаю, что все дает основание предполагать, что нападение внутри церкви Нотр-Дам является терактом", - заявил Кристиан Эстрози.

В то же время, как отмечает телеканал BFMTV, дело еще не передано прокуратуре по делам о терроризме - следовательно, инцидентофициально еще не признан терактом.

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