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Фургон со взрывчаткой найден в охваченной беспорядками Филадельфии

12:54
  • четверг
  • 29 октября 2020

Полиция разыскивает владельца

Фургон, наполненный взрывчаткой и подозрительным оборудованием, обнаружила полиция Филадельфии. Стражи порядка выясняют, кому принадлежит транспорт. По данным телеканала 6abc, в кузове нашли баллоны с пропаном, динамит и факелы.
В США с новой силой вспыхнули беспорядки на расовой почве

Американский город охвачен беспорядками с 26 октября, когда полицейские убили 27-летнего чернокожего Уолтера Уоллеса. Протестующие вступают в схватки со стражами порядка, громят и грабят магазины и торговые центры.

Тем временем полицейский союз потребовал обнародовать записи нательных камер участвовавших в инциденте офицеров. В союзе считают, что записи покажут: психически неуравновешенный Уоллес не положил нож на землю, как ему неоднократно приказывали, а бросился с ним на полицейских, передает ТАСС.

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