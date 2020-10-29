Фургон со взрывчаткой найден в охваченной беспорядками Филадельфии

Полиция разыскивает владельца

Фургон, наполненный взрывчаткой и подозрительным оборудованием, обнаружила полиция Филадельфии. Стражи порядка выясняют, кому принадлежит транспорт. По данным телеканала 6abc, в кузове нашли баллоны с пропаном, динамит и факелы.

Американский город охвачен беспорядками с 26 октября, когда полицейские убили 27-летнего чернокожего Уолтера Уоллеса. Протестующие вступают в схватки со стражами порядка, громят и грабят магазины и торговые центры.

Тем временем полицейский союз потребовал обнародовать записи нательных камер участвовавших в инциденте офицеров. В союзе считают, что записи покажут: психически неуравновешенный Уоллес не положил нож на землю, как ему неоднократно приказывали, а бросился с ним на полицейских, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"