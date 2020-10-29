Стало известно, какой будет зима в Москве

Погодные аномалии продолжают удивлять россиян

Синоптики рассказали, какой будет приближающаяся зима в российской столице. Предполагается, что тенденция к не по сезону высоким значениям на термометрах сохранится и в холодное время года – температура будет на несколько градусов выше нормы, а январь удивит москвичей аномальным теплом.

"Ноябрь будет на 1,5 – 2 градуса выше нормы с ощутимым дефицитом осадков. Декабрь – на 2,5 – 3 градуса теплее нормы, по осадкам должны укладываться в климатическую норму. Январь меня больше всего беспокоит, он внесет значимую аномалию тепла, как минимум выше нормы на 3,5-4 градуса, причем в эпицентре тепла окажется Центральная Россия", - рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Он добавил, что хоть зима и будет значительно теплее, чем положено, но повторения прошлогоднего сценария ждать не стоит. Несмотря на частые оттепели и таяние снега, будут и холодные периоды с обильными осадками, передает РИА Новости.

"Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад на глобальное потепление, зима в этом смысле более аномальна в тепловом варианте, чем летний период", - резюмировал синоптик.

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