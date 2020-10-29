"Франция платит непомерную дань": главное о трагедии в Ницце

Жертвами нападения стали три человека

Тревожные новости поступают в четверг из французского Авиньона. Полиция застрелила вооружённого ножом мужчину, который напал на стражей порядка. Предполагается, что речь идёт о попытке теракта - во время атаки радикал скандировал исламские лозунги. Другие подробности пока не сообщаются.

Это произошло спустя всего пару часов после трагедии в Ницце. Около 11 утра преступник, также вооружённый ножом, напал на людей в здании церкви. Три человека погибли. Причём, одну из женщин террорист успел обезглавить. Сам он уже задержан. Как сообщают власти, речь идёт о нападении на религиозной почве. Сейчас все храмы города закрыты.

Вереница полицейских машин. В объектив случайно попадает и группа задержания. Массовое убийство произошло на проспекте Жан Медсан. Спустя несколько минут весь район вокруг базилики Нотр-дам-де-Нис оказался оцеплен.

Нападение в соборе произошло около 9:20 по местному времени. Неизвестный ворвался в здание и обезглавил ножом женщину. Затем атаковал других прихожан. Один мужчина скончался на месте, второй – уже в больнице. Среди погибших есть священник. Еще несколько человек тяжело ранены. Сообщается, что сам нападавший жив – в половине 10-го задержан полицейскими.

К расследованию подключился отдел прокуратуры по вопросам терроризма. Личные данные нападавшего пока не сообщаются. Но о вероятном религиозном мотиве массового убийства высказался мэр города.

"Ницца, как и вся Франция, и, возможно, даже больше, чем другие города Франции, платит сегодня слишком непомерную дань, становясь в очередной раз жертвой исламского фашизма. Нет сомнений в том, что виновник этих деяний постоянно повторял "Аллах акбар", когда его уже задержали", - заявил Кристиан Эстрози.

Почти моментально проведена параллель с убийством 13 дней назад. Рядом со школой в городе Конфлан-Сент-Онорин был обезглавлен учитель Самюэль Пати. Известно, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший 18-летний юноша был застрелен при попытке задержания. Президент Макрон назвал случившееся терактом и посмертно наградил преподавателя. В рамках судебного расследования были задержаны еще 7 человек, проведены обыски более чем по 100 адресам. После сегодняшнего нападения в Ницце все храмы закрыты и помещены под видеонаблюдение.

Егор Киселёв, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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