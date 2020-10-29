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В Москве подвели итоги конкурса "Лидеры России. Политика"

15:02
  • четверг
  • 29 октября 2020

Он проходил в несколько этапов

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России. Политика". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он стартовал в конце февраля и проходил в несколько этапов, передает "ТВ Центр".

Из 34 тысяч участников в финале были отобраны  49 победителей. Они получат персонального наставника из числа ведущих политиков и общественных деятелей  и право на участие в образовательной программе мастерской управления "Сенеж" и Высшей школы государственного управления.

В церемонии оглашения результатов принял участие заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он призвал участников конкурса поддерживать связи друг с другом.

"То, что у каждого из вас сегодня есть среди знакомых и друзей 99 очень не случайных людей, которые оказались лучшими из нескольких десятков тысяч в стране. Если понимать, что это надежное плечо рядом — люди, к которым вы можете обратиться за помощью, люди, которых поддерживаете вы и которые готовы поддержать вас - это невероятный ресурс для движения вперед и для развития", - заявил Кириенко.

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