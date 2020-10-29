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Мэр Ниццы назвал варваром напавшего на церковь

13:13
  • четверг
  • 29 октября 2020

Погибли три человека

Мэр Ниццы раскрыл подробности нападения в местном соборе Нотр-Дам. По словам Кристиана Эстрози, теракт совершил радикализированный мусульманин.

"Он кричал "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - заявил Эстрози. Его слова приводит "Интерфакс".

Мэр назвал нападавшего "варваром". Его личность пока не установлена.

Нападение в соборе в Ницце произошло в понедельник утром. Неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих и посетителей собора Нотр-Дам. Погибли три человека, один из них был обезглавлен.

Из соображений безопасности в Ницце закрыты все христианские церкви.

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