Мэр Ниццы назвал варваром напавшего на церковь

Погибли три человека

Мэр Ниццы раскрыл подробности нападения в местном соборе Нотр-Дам. По словам Кристиана Эстрози, теракт совершил радикализированный мусульманин.

"Он кричал "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - заявил Эстрози. Его слова приводит "Интерфакс".

Мэр назвал нападавшего "варваром". Его личность пока не установлена.

Нападение в соборе в Ницце произошло в понедельник утром. Неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих и посетителей собора Нотр-Дам. Погибли три человека, один из них был обезглавлен.

Из соображений безопасности в Ницце закрыты все христианские церкви.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"