Москва и область будут вместе развивать транспортную инфраструктуру

Мэр столицы совместно с губернатором Московской области в четверг открыли новое здание автовокзала "Центральный"

В Москве после реконструкции открывается крупнейший автовокзал Европы - "Центральный". Уже в пятницу с его перронов автобусы отправятся в десятки российских городов. Но новые комфортные терминалы - лишь часть масштабного проекта. На месте устаревшего здания теперь многофункциональный комплекс. В четверг его посетил мэр города Сергей Собянин.

В оригинальном дизайне многофункционального комплекса "Щелковский" угадываются автобусные окна, ведь его частью стал автовокзал. Это пространство нового формата, которое входит в состав транспортного узла, и одновременно станет точкой притяжения на востоке столицы, передает "ТВ Центр".

Автовокзал "Центральный" закрыли на реконструкцию три года назад, здание 70-х годов устарело и не справлялось с нагрузкой. Теперь вместо трех этажей - одиннадцать, из них пять подземных. Здесь будет парковка, магазины, кафе, кинотеатр, детский центр и даже фитнес-клуб. Автовокзал занимает два этажа - первый и шестой. Автобусы будут уходить в рейсы прямо с крыши.

Пассажирские платформы здесь на высоте, в буквальном смысле. Отсюда можно будет уехать в 12 городов России и ближнее зарубежье - Латвию, Эстонию и Литву, Украину и Молдавию. Такой проект - автовокзал на крыше - реализован впервые в России. Это позволит разгрузить ближайшие улицы. Лишний раз водителям выезжать не придется - здесь же будут работать автомойка и ремонтные боксы.

Здание автовокзала в четверг открыли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. На церемонии открытия была подписана стратегия развития транспортной инфраструктуры Московского региона.

"Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область, выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и личным транспортом. Огромное направление, которое у нас есть - это развитие МЦД, пригородного сообщения, по сути дела, наземного метро. Ежедневно по пригороду и МЦД проезжает около двух миллионов человек и год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее. Одно из направлений это, конечно, наземный общественный транспорт, мы вместе регулируем потоки, предъявляем единые требования и в настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает в январе", - рассказал Собянин.

"Жители Москвы или Подмосковья пользуются разным картами. С января, благодаря нашей совместной стратегии, будет единая карта, действовать она будет и на железнодорожном (транспорте – прим. ред.), и на автобусах - везде. Более того, эта карта будет также работать и в других регионах", - отметил Воробьев.

По договоренности с областным правительством, автовокзал "Центральный" перейдет в собственность Москвы и станет частью городской транспортной системы. А для пассажиров откроется уже завтра.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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