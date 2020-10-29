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В Общественной палате Москвы обсудили приложение "Мобильный наблюдатель"

15:06
  • четверг
  • 29 октября 2020

Оно поможет контролировать проведение выборов в городе

В Москве будет создано приложение "Мобильный наблюдатель", которое поможет контролировать проведение выборов в столице. Ближайшие пройдут в сентябре следующего года. Это выборы в Государственную думу, а также в нескольких муниципальных округах столицы.

Особенности нового приложения, а также как будет организовано голосование, в том числе в электронном виде, в четверг обсудили в Общественной палате Москвы. Всего в городе более 3600 участков и было непросто организовать всех наблюдателей в одну систему. Приложение поможет упростить этот процесс и таким образом обеспечить прозрачность голосования, передает "ТВ Центр".

"Надеемся, что нам удастся реализовать эту платформу к марту-месяцу и, безусловно, необходимо ее будет протестировать и в дальнейшем, конечно, она будет использоваться не только на выборах, но вообще на любых массовых участках, собраниях,  где требуется большое количество волонтёров, наблюдателей и так далее", - рассказал руководитель комиссии по "Умному городу" Общественной палаты Москвы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

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