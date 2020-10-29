В "Яндекс.Такси" рассказали об угрожавшем сжечь себя водителе

Полиция проводит проверку

Московская полиция задержала водителя, угрожавшего сжечь себя и здание "Яндекс.Такси". Утром в закрытый офис в Огородном проезде ворвался неизвестный с канистрой в руках. Разбив окно, он потребовал встречу с руководством компании. Переговоры, видимо, прошли успешно, мужчина сдался добровольно, передает "ТВ Центр".

Задержанным оказался 45-летний таксист Михаил Нефёдов. По его словам, ему сначала перестали выплачивать деньги, а потом и вовсе заблокировали доступ к сервису. Но в агрегаторе утверждают, что до сегодняшнего дня он выходил на линию и выполнял заказы.

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