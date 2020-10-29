В Москве реставрируют бронзовую композицию "Басни Крылова"

Расчистят и покроют защитным составом и сам памятник писателю

В Москве начали приводить в порядок бронзовую композицию "Басни Крылова". Памятник появился на Патриарших прудах более 40 лет назад, и периодически его приходится реставрировать. Не всем достаточно просто полюбоваться на баснописца и его героев. Кто-то норовит фигуры потереть - на счастье, а кто-то и вовсе - отломать какую-нибудь деталь. Причём любителей прекрасного не останавливают даже ограждения.

Знаменитая Мартышка из басни Ивана Крылова, которая, как известно, "к старости слаба глазами стала", уже который год без очков. Реставраторам остается только гадать, зачем у нее из лап выломали душки от очков? Может, действительно, кто-то подумал, как и обезьяна - что в них нет проку?

За строительной лентой на Патриарших прудах - четыре бронзовых книжных разворота. На горельефах обязательно чего-то не хватает. У вороны из хвоста выломали перья павлина. Кажется, читатели буквально восприняли мораль басни и решили - не быть простой вороне благородной птицей. Правда, новое перо уже вставили. Не повезло и медведю из басни "Квартет".

Расчистят и покроют защитным составом и сам памятник Ивану Крылову, который добродушно поглядывает с высокого постамента на то, как живут его герои. И как их любят даже два века спустя, затирая до дыр. На счастье.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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