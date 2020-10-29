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Кремль назвал резню в Ницце ужасающей трагедией

13:27
  • четверг
  • 29 октября 2020

От дальнейших комментариев он отказался

В Кремле отреагировали на нападение в Ницце, в результате которого погибли три человека. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, случившееся является ужасающей трагедией.

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От более подробных комментариев он отказался.

Говоря о всплеске насилия из-за карикатур на пророка Мухаммеда, представитель Кремля заявил, что оскорблять чувства людей недопустимо, как и убивать за это. По словам Пескова, в России появление таких журналов, как Charlie Hebdo, невозможно.

"В России живет до 20 миллионов мусульман, и в России, где, конечно же, преобладающей религией является все-таки христианство, больше всего у нас христиан живет, но, собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства", - добавил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Нападение в соборе в Ницце произошло в понедельник утром. Неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих и посетителей собора Нотр-Дам. Погибли три человека, один из них был обезглавлен.

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