Лукашенко объяснил внезапные перестановки среди силовиков

Некоторые "осведомлённые" руководители силовых ведомств сменили место работы

Белорусский президент Александр Лукашенко провел несколько перестановок в силовом блоке, в результате госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик стал помощником главы государства — инспектором по Брестской области. Глава МВД Юрий Караев стал инспектором по Гродненской области, а замглавы МВД Александр Барсуков — в Минске.

Лукашенко заявил, что осведомленные люди были направлены на "ответственные участки", передает БелТА. Он подчеркнул, что перестановки еще будут продолжаться, а потому пока не известно, во что это "выльется".

"Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение, и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны", - сказал президент.

Он добавил, что переназначенных сотрудников "не нужно вводить в курс дела", потому что они "люди осведомленные".

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. Лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, в котором поставила три условия: до 25 октября президент должен покинуть пост, остановить насилие и освободить политзаключенных, иначе начнутся массовые забастовки. Власти Белоруссии не удовлетворили требования оппозиционеров.

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