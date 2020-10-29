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"Критическая черта": в Кремле оценили возможности регионов в борьбе с COVID-19

13:45
  • четверг
  • 29 октября 2020

Система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой

Российская система здравоохранения в условиях пандемии коронавируса работает с максимальной нагрузкой. В некоторых регионах достигнута критическая черта в борьбе с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сравнил ситуацию с COVID-19 с весенней

"Когда идет максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы. В данном случае у нас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения", - сказал Песков.

Представитель Кремля сообщил, что в некоторых регионах уже занято свыше 90% коек для заразившихся коронавирусом. По словам Пескова, это, фактически, критическая черта.

Пресс-секретарь отметил также возрастающие потребности в медицинском персонале всех уровней, а также в лекарствах. Все это создает очень большие трудности, подчеркнул Песков. Он также напомнил, что все ответственные чиновники и службы работают практически в круглосуточном режиме.

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