Второй случай нападения с ножом произошел во Франции

Нападавший убит

Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских во французском городе Авиньон. Он был застрелен.

По данным местных СМИ, нападавший выкрикивал исламистские лозунги. Как сообщает Europe1, мужчина угрожал прохожим.

Инцидент в Авиньоне произошел спустя несколько часов после теракта в соборе Нотр-Дам в Ницце. Неизвестный мужчина убил трех человек, один из погибших был обезглавлен.

По данным местных властей, нападавший выкрикивал исламистские лозунги.

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