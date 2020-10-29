ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Второй случай нападения с ножом произошел во Франции

13:52
  • четверг
  • 29 октября 2020

Нападавший убит

Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских во французском городе Авиньон. Он был застрелен.

Кремль назвал резню в Ницце ужасающей трагедией
Мэр Ниццы назвал варваром напавшего на церковь

По данным местных СМИ, нападавший выкрикивал исламистские лозунги. Как сообщает Europe1, мужчина угрожал прохожим.

Инцидент в Авиньоне произошел спустя несколько часов после теракта в соборе Нотр-Дам в Ницце. Неизвестный мужчина убил трех человек, один из погибших был обезглавлен.

По данным местных властей, нападавший выкрикивал исламистские лозунги.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Полиция Франции
Полиция Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.