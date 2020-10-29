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Опубликовано видео задержания террориста в Ницце

14:18
  • четверг
  • 29 октября 2020

Нападение на церковь мэр города назвал "исламским фашизмом"

Видео задержания террориста, напавшего с ножом на прохожих у церкви Нотр-Дам во французской Ницце, появилось в сети. На кадрах видно, как полицейский держит на прицеле мужчину, который выкрикивает какие-то лозунги. Сзади подкрадывается второй страж порядка, который валит преступника на землю.
Преступник обезглавил одну из жертв нападения в Ницце

В результате нападения на церковь погибли три человека. Одну из жертв – женщину – преступник обезглавил.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение "исламским фашизмом". "Пришло время Франции освободиться от соблюдения законов мира, чтобы окончательно искоренить исламофашизм на нашей территории", — заявил Эстрози.

Тем временем стало известно о еще одной попытке нападения. В Авиньоне мужчина намеревался наброситься с ножом на полицейских, но был застрелен. А в Джидде, в Саудовской Аравии, неизвестный напал на охранника французского посольства. Позже появились сообщения о задержании нападавшего, охранник получил ранения.

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