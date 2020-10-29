ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отказался вводить в России локдаун

14:05
  • четверг
  • 29 октября 2020

Власти знают, что делать

Российские власти понимают, как нужно действовать в условиях нового всплеска заболеваемости коронавирусом, потому не планируют вводить тотальные ограничительные меры. Об этом заявил Владимир Путин.

В регионах России принимают дополнительные меры против коронавируса
В России установлен новый максимум по количеству заболевших коронавирусом

"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается", - сказал Путин.

Тем не менее, в случае необходимости власти конкретных регионов или городов будут принимать точечные решения, которые позволят максимально защитить людей, но при этом не останавливать работу предприятий. Слова Путина приводит агентство "Интерфакс".

Президент добавил, что пандемия коронавируса оказала влияние на развитие экономики. Спад произошел как в развитых, так и в развивающихся странах. Для российских властей приоритетом остается защита жизни и здоровья граждан, подчеркнул Путин.

В России за последние сутки было выявлено 17717 новых случаев коронавируса. Это суточный максимум с начала пандемии. Всего в России коронавирусом заболели 1581693 человека. Скончался 27301 зараженный. Выздоровел 1186041 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Люди в медициских масках
Люди в медициских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.