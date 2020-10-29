Путин отказался вводить в России локдаун

Власти знают, что делать

Российские власти понимают, как нужно действовать в условиях нового всплеска заболеваемости коронавирусом, потому не планируют вводить тотальные ограничительные меры. Об этом заявил Владимир Путин.

"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается", - сказал Путин.

Тем не менее, в случае необходимости власти конкретных регионов или городов будут принимать точечные решения, которые позволят максимально защитить людей, но при этом не останавливать работу предприятий. Слова Путина приводит агентство "Интерфакс".

Президент добавил, что пандемия коронавируса оказала влияние на развитие экономики. Спад произошел как в развитых, так и в развивающихся странах. Для российских властей приоритетом остается защита жизни и здоровья граждан, подчеркнул Путин.

В России за последние сутки было выявлено 17717 новых случаев коронавируса. Это суточный максимум с начала пандемии. Всего в России коронавирусом заболели 1581693 человека. Скончался 27301 зараженный. Выздоровел 1186041 человек.

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