Депутат МГД Головченко: Льготы по аренде помогли поддержать малый и средний бизнес во время пандемии

Пандемия сильно ударила по благополучию предпринимателей

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что льготы по аренде помогли поддержать малый и средний бизнес во время пандемии коронавирусной инфекции. "Более четверти московских предпринимателей сумели сохранить выручку на докризисном уровне благодаря отсрочкам по аренде", - считает парламентарий.

Головченко подчеркнул, что ограничительные меры серьезно сказались на малом и среднем бизнесе, но меры поддержки в Москве "позволили многим бизнесменам удержаться на плаву".

"По данным опроса более 500 руководителей малого и среднего бизнеса, а также ИП в Москве и Московской области, самой эффективной мерой поддержки оказалась отсрочка по аренде. Почти треть предпринимателей смогла договориться об этом с арендодателями", - отметил депутат.

Он добавил, что налоговые каникулы предоставлялись тем компаниям, которые шли на встречу властям. Всего по Москве 23% предпринимателей смогли справиться с проблемами благодаря тому, что привлекали новых клиентов. 16% сохранили выручку благодаря "подушке безопасности", около 30% опрошенных бизнесменов столкнулись с сокращением своих доходов, рассказал Головченко. Также легко пандемия далась тем бизнесменам, у которых получилось перевести работу в дистанционный формат.

"Отдельно я хочу поблагодарить москвичей, которые во время пандемии нашли возможность поддерживать малый бизнес. Например, заказывать еду из любимого районного кафе или делать покупки онлайн. Нужно понимать: в экономике города все взаимосвязано. Поэтому когда город поддерживает бизнес, он поддерживает и своих жителей", - резюмировал депутат.

Власти Москвы приняли сразу несколько программ по поддержке предпринимателей на общую сумму порядка 90 миллиардов рублей. В них вошли отсрочка арендных платежей, налоговых каникулах, возможность льготного кредитования и субсидирование. Меры охватили 13 отраслей экономики и более 43 тысяч организаций, в которых работает порядка 770 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"