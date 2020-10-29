Путин предложил продлить отсрочку по налогам для предприятий общепита

Не всем компаниям удалось восстановить прежнее положение

Владимир Путин предложил продлить отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний общепита. Президент России считает, что выплаты можно отложить на 3 месяца. Российский лидер, выступая на форуме "Россия зовет!", напомнил, что представителям малого и среднего бизнеса во время пандемии уже была оказана существенная поддержка.

"Однако, на что обращаю внимание, не все компании пострадавших отраслей, конечно, имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги", - отметил Путин.

Президент напомнил, что представителям малого и среднего бизнеса уже вдвое снижены страховые взносы - до 15%. Причем это сделано не только на время кризиса, такая ставка будет действовать на постоянной основе. Компаниям из пострадавших отраслей экономики предоставлены отсрочки по налогам и страховым взносам за первый квартал – продолжительностью до полугода, передает РИА Новости.

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