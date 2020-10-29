18-летняя студентка стала "Красой России"

Конкурс красоты прошел в Сочи

18-летняя жительница Ярославля Альбина Королева победила в конкурсе красоты "Краса России 2020".

"Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня!" - написала Альбина Королева в Instagram.

Конкурс красоты прошел в Сочи без зрителей.

Альбина Королева окончила школу в 2019 году. Сейчас она учится в университете и снимается в рекламе.

Королева работала ведущей прогноза погоды на ТВ и входила в группу поддержки ярославской команды по хоккею. Судя по фото в соцсети, у Альбины есть молодой человек.

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