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18-летняя студентка стала "Красой России"

14:50
  • четверг
  • 29 октября 2020

Конкурс красоты прошел в Сочи

18-летняя жительница Ярославля Альбина Королева победила в конкурсе красоты "Краса России 2020". 
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"Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня!" - написала Альбина Королева в Instagram. 

Конкурс красоты прошел в Сочи без зрителей. 

Альбина Королева окончила школу в 2019 году. Сейчас она учится в университете и снимается в рекламе.

Королева работала ведущей прогноза погоды на ТВ и входила в группу поддержки ярославской команды по хоккею. Судя по фото в соцсети, у Альбины есть молодой человек.

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