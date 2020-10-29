Песков призвал россиян самостоятельно следить за своим здоровьем

Каждый несет ответственность за себя и близких

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил жителям страны, что каждый в первую очередь сам отвечает за своё здоровье. Представитель Кремля отметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку.

Песков подчеркнул, что в нынешних условиях на практике проверяются все системы и механизмы здравоохранения в стране, а медикам приходится работать практически круглосуточно.

"Как вчера говорилось, у нас свыше 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов, то есть это фактически критическая черта. Здесь повышенная потребность возникает в медицинском персонале, во врачах, повышенная потребность в лекарствах и так далее, и тому подобное. Естественно, это все создает очень большие трудности", - признал он.

Пресс-секретарь путина напомнил, что в первую очередь каждый россиянин должен сам заботиться о своей безопасности и здоровье, а также оберегать родных и близких, а также соблюдать рекомендации врачей, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Запрещена работа кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, а также усилен масочный режим.

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