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Власти Москвы отказались вводить чек-ин в дневных заведениях общепита

15:04
  • четверг
  • 29 октября 2020

Тем не менее, некоторые добровольно регистрируются в системе

Вопрос об обязательной системе регистрации посетителей работающих днем ресторанов и баров с помощью QR-кодов власти Москвы пока не рассматривают.  Эта мера действует только для ночных заведений. Тем не менее, некоторые владельцы предприятий добровольно регистрируются в системе, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Борьба с COVID-19: в ночных заведениях Москвы введут систему чек-инов

"Из более полутора тысяч заведений, зарегистрированных в этой системе, более 50% добровольно пошли на регистрацию посетителей, для них это было необязательно", - заявил Немерюк "Интерфаксу".

Глава департамента прокомментировал появившуюся ранее в газете "Коммерсант" информацию. Издание сообщало, что систему чек-ин могут ввести со 2 ноября в столичных кафе и ресторанах, работающих в дневные часы.

Ночные клубы, бары и рестораны столицы, работающие с полуночи до 6 утра, с 19 октября ввели систему электронной регистрации при помощи QR-кодов или через СМС-сообщения. Позже такой режим по указу мэра Москвы был продлен до 29 ноября.

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