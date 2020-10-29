Власти Москвы отказались вводить чек-ин в дневных заведениях общепита

Тем не менее, некоторые добровольно регистрируются в системе

Вопрос об обязательной системе регистрации посетителей работающих днем ресторанов и баров с помощью QR-кодов власти Москвы пока не рассматривают. Эта мера действует только для ночных заведений. Тем не менее, некоторые владельцы предприятий добровольно регистрируются в системе, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Из более полутора тысяч заведений, зарегистрированных в этой системе, более 50% добровольно пошли на регистрацию посетителей, для них это было необязательно", - заявил Немерюк "Интерфаксу".

Глава департамента прокомментировал появившуюся ранее в газете "Коммерсант" информацию. Издание сообщало, что систему чек-ин могут ввести со 2 ноября в столичных кафе и ресторанах, работающих в дневные часы.

Ночные клубы, бары и рестораны столицы, работающие с полуночи до 6 утра, с 19 октября ввели систему электронной регистрации при помощи QR-кодов или через СМС-сообщения. Позже такой режим по указу мэра Москвы был продлен до 29 ноября.

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