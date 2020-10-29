Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам в России

Президент с осторожностью, но и с пониманием относится ко всему нетрадиционному

В России с осторожностью, но с пониманием относятся ко всему нетрадиционному, в том числе нетрадиционным бракам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят", - сказал Путин на форуме "Россия зовет".

Он попросил обратить внимание на произнесенное им слово "понимание".

"Я говорю, с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно", – сообщил глава государства (цитата по РИА Новости).

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