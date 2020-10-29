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Путин заверил в безопасности российской вакцины от коронавируса

15:15
  • четверг
  • 29 октября 2020

На подходе еще один препарат против COVID-19

Глава России Владимир Путин высказался о безопасности и эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции. 

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"Главное, чтобы они [вакцины] были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае. На подходе и третья вакцина", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!". 

По словам президента, вакцинирование россиян от COVID-19 находится в приоритете. Российские вакцины поступят на внешние рынки.   

Напомним, что первую вакцину от коронавируса разработали в Институте им. Гамалеи Минздрава России. Препарат назвали "Спутником V". Сейчас вакцина проходит этап пострегистрационных исследований в Москве. 

Вторую вакцину против коронавируса, которая называется "ЭпиВакКорона", начали производить в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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