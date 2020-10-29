Путин заверил в безопасности российской вакцины от коронавируса

На подходе еще один препарат против COVID-19

Глава России Владимир Путин высказался о безопасности и эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции.

"Главное, чтобы они [вакцины] были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае. На подходе и третья вакцина", - сказал Путин на форуме "Россия зовет!".

По словам президента, вакцинирование россиян от COVID-19 находится в приоритете. Российские вакцины поступят на внешние рынки.

Напомним, что первую вакцину от коронавируса разработали в Институте им. Гамалеи Минздрава России. Препарат назвали "Спутником V". Сейчас вакцина проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

Вторую вакцину против коронавируса, которая называется "ЭпиВакКорона", начали производить в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"