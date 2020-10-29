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Путин: "России не к кому идти с протянутой рукой"

15:45
  • четверг
  • 29 октября 2020

Страна может полагаться лишь на себя

Президент Владимир Путин назвал отличие в экономической политике России и европейских государств. По его словам, России, в отличие от стран Европы, "не к кому идти с протянутой рукой" в том случае, если бюджет не будет справляться с выполнением социальных обязательств.

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Президент выразил уверенность, что государство должно придерживаться принципов здоровой экономической политики, поскольку помощи ждать неоткуда.

"Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью. Вы понимаете, кого я имею в виду - Федеративную Республику Германии", - сказал Путин.

Он отметил, что здоровая макроэкономическая ситуация позволяет России привлекать новых инвесторов. Президент подчеркнул, что именно на этих принципах будет построена дальнейшая политика государства в сфере экономики, передает ТАСС.

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