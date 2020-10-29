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Суд запретил продажу амулетов и оберегов от коронавируса

15:22
  • четверг
  • 29 октября 2020

Эти безделушки не защищают от инфекции

Мещанский районный суд Москвы запретил и потребовал удалить сайт, где продают обереги, амулеты и браслеты от коронавирусной инфекции.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП). Суд счел, что подобные товары угрожают здоровью граждан и безопасности государства.

"Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - сообщили в прокуратуре.

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