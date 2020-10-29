Мусульмане устроили протест у посольства Франции в Москве

Правоохранительные органы пресекли акцию

20 человек приняли участие в несанкционированной акции у французского посольства на улице Большая Якиманка в Москве. Они выступили против публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

По данным "Интерфакса", полицейские пресекли акцию. Большинство протестующих разошлось. Те, кто остался, по очереди встают в одиночные пикеты.

Как передает Mash, участники акции выкрикивали: "Аллаху акбар!" Они держали плакаты с перечеркнутым названием журнала Charlie Hebdo, а также с портретами французского лидера Эммануэля Макрона.

В результате акции никого не задержали. У посольства дежурят два автозака и несколько полицейских автомобилей.

Напомним, 16 октября 18-летний чеченец убил учителя Самюэля Пати во французском городе Конфлан-Сент-Онорин. Незадолго до этого Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в сатирическом журнале Charlie Hebdo.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство учителя и заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Его слова вызвали возмущение многих мусульман, включая турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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