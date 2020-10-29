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Франция ввела план по противодействию терроризму после нападения в церкви

15:28
  • четверг
  • 29 октября 2020

Президент Макрон выехал в Ниццу

На территории Франции введен в действие план по противодействию терроризму Vigipirate. Ситуацию в стране обсудят на Совете безопасности, который президент Эммануэль Макрон проведет утром 30 октября, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.
Опубликовано видео задержания террориста в Ницце

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны", - заявил Кастекс, выступая в Национальном собрании.

29 октября неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, одну из жертв преступник обезглавил. Сообщается также о нескольких раненых. Нападавшего задержала полиция. По последним данным, в Ниццу выехал президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

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