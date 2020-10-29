Путин сравнил качество жизни россиян сейчас и 20 лет назад

В 2000 году нынешний президент только-только возглавил страну

Владимир Путин сравнил качество жизни россиян сейчас и в 2000 году, когда он впервые занял пост президента. По мнению главы государства, ситуация кардинально изменилась. Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме "Россия Зовет!" в четверг, 29 октября.

Президент подчеркнул, что за прошедшие 20 лет Россия полностью изменила свою экономику и стала практически другой страной. Глава государства привел в пример статистику, согласно которой сейчас в России за чертой бедности находится порядка 20 миллионов человек. Тогда как в 200 году этот показатель превышал 40 миллионов.

"Уровень доходов граждан совсем другой. Если мы посмотрим, я уже говорил, да, у нас много граждан за чертой бедности, по последним данным, где-то около 20 млн, а в 2000 году было 42 с лишним миллиона - в два раза сократили", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что в ближайшие несколько лет удастся сократить этот показатель еще вдвое, передает ТАСС.

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