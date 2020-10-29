Эдвард Сноуден готовится стать отцом в России

У ребенка будет российское гражданство

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден, бежавший в Россию, станет отцом. У ребенка будет российское гражданство.

"Я думаю, в скором будущем в связи с планируемым рождением ребенка мы обсудим этот вопрос. Пока информации на этот счет нет", - сказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в ответ на вопрос, планирует ли его клиент получить гражданство России (цитата по "Интерфаксу").

22 октября стало известно, что Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. На родине его обвиняют в шпионаже, беглецу грозит длительный тюремный срок.

Видео: Эдвард Сноуден тайно женился в России

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