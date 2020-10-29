В ВОЗ заявили о скачке заболеваемости COVID-19

Новых случаев на 40 тысяч больше, чем днем ранее

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала скачок заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ВОЗ, за минувшие сутки выявлено 404 159 новых случаев COVID-19. Это на 40 тысяч больше, чем показатель предыдущих 24 часов.

Общее число заболевших с начала пандемии превысило 44 миллиона. При этом специалисты считают, что на самом деле COVID-19 переболели намного больше людей, многие из них – в легкой или бессимптомной форме. Жертвами коронавируса за время пандемии стали более 1,1 миллиона пациентов.

Антирекорд по росту заболеваемости был зарегистрирован 24 октября. Тогда в мире за сутки было зарегистрировано 468 409 случаев COVID-19, сообщает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"