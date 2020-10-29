Путин направил Макрону соболезнования после трагедии в Ницце

Борьба с террористами требует объединения усилий всего мирового сообщества, говорится в телеграмме

Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце – циничное и жестокое преступление, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, направленной французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

"Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", - говорится в сообщении Кремля, которое приводит РИА Новости. Там также отметили, что борьба с международным террором требует объединения усилий всего мирового сообщества.

В четверг неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, одну из жертв преступник обезглавил. Нападавшего удалось задержать. На территории Франции введен в действие план по противодействию терроризму.

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