Дрожжина с мужем готовы вернуть недвижимость семье Баталова

Родные артиста отказываются от встречи

Актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин готовы вернуть семье Алексея Баталова все имущество.

Об этом РИА Новости заявил адвокат семьи Анатолий Кучерена. Он рассказал, что Цивин и Дрожжина обратились к родственникам Баталова в присутствии следователя и нотариуса с предложением разорвать договор ренты и вернуть всю недвижимость.

"Однако они (семья Баталова – прим.ред.) отказываются, говорят, что мы не будем встречаться, не хотим. Если не хотите, тогда зачем обращались в правоохранительные органы с заявлением?" – задался вопросом адвокат.

Ранее стало известно, что вдова и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и крупной денежной суммы из-за мошеннических действий. Как оказалось, имуществом завладели их близкие друзья – 72-летняя Дрожжина и 71-летний Цивин. В их отношении было возбуждено уголовное дело. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.

26 октября суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, Дрожжиной и Цивину запрещено посещать общественные мероприятия и покидать место жительства в ночное время.

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