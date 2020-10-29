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"Прицепятся к чему угодно": Путин ответил на вопрос о выборах в США

16:02
  • четверг
  • 29 октября 2020

Президент уверен, что партнеры сочтут вмешательством любое его заявление

У президента России Владимира Путина нет желания отвечать на вопросы о выборах в США, так как любое его заявление западные партнеры могут расценить как вмешательство в дела страны. Об этом глава государства заявил на форуме "Россия зовет".

"Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США. Что бы я ни сказал, сейчас некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно для того, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в США", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, могут ли американские выборы изменить глобальный политический ландшафт (цитата по РИА Новости).

Всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. Избирателям предстоит избрать президента и вице-президента на четырехлетний срок, 435 членов Палаты представителей на двухлетний срок, 35 сенаторов на 6-летний срок, а также губернаторов 11 штатов и 2 территорий и местные органы власти. На пост президента претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Кандидаты ранее уже проголосовали на выборах досрочно.

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