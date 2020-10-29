"Когда же все это прекратится?" Франция шокирована после серии терактов

Власти республики пообещали дать жесткий ответ на нападения

Максимальный уровень террористической угрозы объявлен во Франции после трагедии в Ницце. Утром в четверг мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. В результате нападения три человека погибли. По данным местных СМИ, преступник намеревался обезглавить своих жертв. При задержании он был ранен, его прооперировали, а после допросили. К расследованию присоединился антитеррористический отдел прокуратуры. На место происшествия прибыл президент Эммануэль Макрон.

Первые кадры с места трагедии (см. видео репортажа). 9:20 утра, убийца еще в Соборе Нотр-Дам. Полицейский патруль на бегу достает оружие и направляется внутрь.

Вой полицейских сирен. Один из патрульных жестом показывает - срочно перекрыть все подходы к храму. К этому моменту вооруженный ножом убийца уже жестоко расправился с тремя жертвами. Двое - охранник церкви и прихожанка - скончались на месте. По некоторым данным, у мужчины перерезано горло, а 74-летняя женщина фактически обезглавлена. На третью жертву террорист набросился у входа в храм. Она сумела вырваться и укрыться внутри кафе. Но позже, сообщают местные СМИ, скончалась от полученных ранений.

- Медики подбежали к ней, но она только успела сказать: "Передайте моим детям, что я их люблю".

Преступник был ранен выстрелом в плечо при задержании, доставлен в больницу и прооперирован.

"Во время оказания ему первой медицинской помощи виновник этих деяний продолжал выкрикивать "Аллах Акбар". Его намерения и цели были абсолютно ясны", - сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Нападавший, по данным СМИ, - молодой человек, которому, по разным данным, от 21 года до 25 лет. Предположительно, выходец из Туниса, недавно переехавший во Францию. При себе у него не было никаких документов. Полиция провела дактилоскопическую экспертизу, чтобы проверить, есть ли он в так называемом "списке С" - базе данных потенциальных террористов.

Центр Ниццы перекрыт. На месте находятся бригады саперов: обследуют весь периметр. Полицейские изучают записи с камер наблюдения, чтобы определить, откуда и каким маршрутом убийца добирался до Собора Нотр-Дам. Главный католический храм города расположен в самом сердце Ниццы, где сегодня людей было еще больше обычного. Вечером этого дня страна переходит в режим карантина, и многие спешили совершить покупки в пока ещё открытых магазинах.

- Люди шокированы. Одна женщина рыдала прямо посреди улицы. Другая подошла ко мне и растерянно стала спрашивать: "Когда же все это прекратится?"

Премьер-министр страны Жан Кастекс подтвердил: открыто уголовное дело по статье "Терроризм". Правительство вводит режим повышенной безопасности.

"Эта атака - настолько же трусливая, насколько и варварская - является трагедией для всей страны. Ответ правительства будет безотлагательным и жестким. Я уже распорядился ввести в действие план по борьбе с террористической угрозой на всей территории Франции", - заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

На место трагедии уже прибыл президент Эммануэль Макрон. Глава государства поблагодарил полицейских, благодаря работе которых удалось избежать большего количества жертв. Драма в Ницце произошла спустя всего 13 дней после убийства в пригороде Парижа, где ученик обезглавил школьного преподавателя за то, что на уроке тот показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист из Ниццы явно пытался скопировать это страшное преступление. Французская оппозиция требует от власти срочных и решительных действий.

"Нам объявлена война. Терроризм - это метод, которым пользуются радикальные исламисты. И именно с этой идеологией мы должны бороться. Законными, правовыми методами. Но пока мы не видим, что правительство понимает всю серьезность ситуации", - заявила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Министерство внутренних дел Франции предупреждает: риск подобных атак остается критически высоким. И предотвратить их практически невозможно. В 11 утра, всего через несколько часов после трагедии, в Авиньоне вооруженный ножом мужчина с криками "Аллах Акбар" попытался напасть на полицейских. Он был застрелен на месте. Позже вооруженный ножом мужчина задержан у железнодорожного вокзала в Лионе. По данным полиции, он также готовился совершить нападение.

В Ницце, где сегодня весь день траурно звонят колокола городских соборов, уже решено временно закрыть для посещения все храмы города.

По поступающей информации, полиция задержала еще одного вооружённого ножом человека, который хотел устроить нападение возле церкви под Парижем в Сартрувиле.

Тем временем произошедшее в Ницце прокомментировал президент страны Эммануэль Макрон. Он назвал атаку терактом и заявил о решении усилить охрану молитвенных мест и школ, и увеличить число военных, участвующих в антитеррористической операции, с 3 до 7 тысяч человек.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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