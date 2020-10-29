Путин попросил бизнес проявить социальную ответственность

Необходимо соблюдать предписания врачей в отношении условий труда персонала

Президент России Владимир Путин в четверг выступил в онлайн-формате на 12-м инвестиционном форуме "Россия зовет". Благодаря интернету, участниками и гостями мероприятия в этом году стали около миллиона человек - представители деловых и политических кругов из разных стран, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что эпидемия коронавируса явилась ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику. В этих условиях для России безусловным приоритетом стала защита жизни и здоровья ее граждан. Владимир Путин напомнил о принятом пакете антикризисных мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов российских семей, стимулирование новых заказов в производственных цепочках. Общий объём выделяемых на эти цели федеральных средств составляет около 4,5% ВВП. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. Для таких компаний вдвое - до 15% - снижены страховые взносы, причём на постоянной основе. Им также предоставлена отсрочка по налоговым платежам. Владимир Путин подчеркнул: сейчас страна гораздо лучше готова к работе в условиях эпидемии.

"Мы чётко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный "локдаун", когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается. В случае же объективной необходимости с учётом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций. В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить социальную ответственность. Соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов", - сказал Путин.

Говоря о мерах поддержки, Владимир Путин также напомнил о программе льготной ипотеки по ставке 6,5%. Объём выданных кредитов за год станет рекордным для страны и превысит 3,5 триллиона рублей. Президент отметил, что эта программа будет продлена до 1 июля. При этом он призвал не допускать перекоса и роста цен на жилье, чтобы не свести на нет весь эффект от льготной ипотеки. Владимир Путин также ответил на вопросы участников форума. У президента, в частности, поинтересовались, будет ли Россия применять используемые другими странами методы денежно-кредитной политики как, к примеру эмиссия, которая ведет к увеличению денежной массы.

"Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью. Вы понимаете, кого я имею в виду - Федеративную Республику. Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы, и именно для того, чтобы уверенность наших партнеров, в том числе частных инвесторов - сегодняшних и будущих, - чтобы сохранить в них уверенность в фундаментальных основах здорового развития российской экономики. Исходя из этого и будем действовать, будем строить свою политику в этой сфере", - пояснил российский лидер.

Спросили Владимира Путина и о российских вакцинах против коронавируса. Президент заявил: сам факт их успешной разработки говорит о том, что в нашей стране сохранены и развиваются научные школы. Президент подчеркнул, что отечественные препараты безопасные и эффективные. Сейчас в первую очередь важно обеспечить ими россиян. А для этого наращиваются производственные мощности, и к концу года планируется начать массовую вакцинацию. Идёт и работа на внешних рынках, объём которых эксперты оценивают примерно в 100 миллиардов долларов.

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