Лукашенко заявил, что готов погибнуть за Белоруссию

Польша хочет захватить своего соседа

Страны НАТО, а в особенности Польша, угрожают независимости Белоруссии.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Он призвал адекватно реагировать на внешние угрозы на западном направлении.

"Им, полякам, нужна вся Белоруссия. Вы знаете, даже если НАТО войдет в Белоруссию, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай Бог, конечно. Они должны это знать", - заявил Лукашенко.

Президент рассказал, что предупредил госсекретаря США Майка Помпео о возможном ответе на агрессию НАТО, однако тот заверил, что никакой опасности не существует.

"Я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины <…> ну, мы будем отвечать", - передал свои слова Лукашенко.

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