Белоруссия перестанет признавать заграничные дипломы

Лукашенко уверен, что студентам "промывают мозги"

Белоруссия перестанет признавать дипломы о высшем образовании, полученные за границей.

Соответствующее поручение правительству страны дал президент Александр Лукашенко. Он отметил, что на сегодняшний день многие молодые белорусы стремятся уехать учиться за границу. Лукашенко уверен, что студентам в иностранных университетах промывают мозги, а на родине пятая колонна не нужна.

"Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут <…> Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - приводит слова Лукашенко ТАСС.

Ранее Лукашенко призвал отчислять студентов за участие в несанкционированных акциях протеста. "Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил он.

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