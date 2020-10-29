ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоруссия перестанет признавать заграничные дипломы

17:08
  • четверг
  • 29 октября 2020

Лукашенко уверен, что студентам "промывают мозги"

Белоруссия перестанет признавать дипломы о высшем образовании, полученные за границей.

Соответствующее поручение правительству страны дал президент Александр Лукашенко. Он отметил, что на сегодняшний день многие молодые белорусы стремятся уехать учиться за границу. Лукашенко уверен, что студентам в иностранных университетах промывают мозги, а на родине пятая колонна не нужна.

"Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут <…> Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - приводит слова Лукашенко ТАСС.  

Ранее Лукашенко призвал отчислять студентов за участие в несанкционированных акциях протеста. "Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу", - заявил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.