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Мэр Уфы умер от осложнений после коронавируса

17:27
  • четверг
  • 29 октября 2020

Градоначальник тяжело переносил болезнь

Руководитель администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
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62-летний Мустафин на протяжении 35 дней боролся с вирусом, но утром 29 октября его сердце остановилось, пишет "Интерфакс".

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ранее СМИ сообщали, что коронавирус у Мустафина протекал тяжело, был высокий процент поражения легких.

Ульфат Мустафин руководил городом на протяжении двух лет. До назначения на пост мэра он занимал должность заместителя гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Уфа".

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