"Чудес не бывает": Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости

Необходимо строго соблюдать антикоронавирусные меры

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдения требований, введенных из-за коронавируса.

"Чудес не бывает, чтобы опять не полезли вверх показатели ковидные, необходимо строго соблюдать меры, которые мы предприняли, причем мы сделали это таким образом, чтобы не закрывать экономику, не вводить ограничения ни в одном секторе экономики", - заявил он.

Только строгое выполнение существующих мер является гарантией того, что Москва сможет преодолеть кризис, отметил Собянин в эфире программы "Вести". За сутки в Москве выявили 4 906 случаев коронавируса. 66 человек скончались, 3 780 выздоровели.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется вводить тотальных ограничительных мер из-за коронавируса.

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