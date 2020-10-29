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Добровинского лишили статуса адвоката после суда по делу Ефремова

18:21
  • четверг
  • 29 октября 2020

Для юриста это стало неожиданностью

Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Александра Добровинского статуса адвоката на два года.

Причина – нарушение этических норм, пишет издание argumenti.ru. Добровинский представлял интересы родственников Сергея Захарова - потерпевших в деле Михаила Ефремова.

Добровинский заявил, что его возмутило решение Адвокатской палаты, и он намерен обжаловать решение.

"Такое решение совета Адвокатской палаты Москвы меня удивило и возмутило. Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката. <…> В любом случае моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов не бросаю", - заявил он ТАСС.

Ранее адвокатского статуса лишили Эльмана Пашаева, бывшего адвоката Михаила Ефремова. Ему запрещено заниматься соответствующей деятельностью на протяжении года.

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