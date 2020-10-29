Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах ЗАО

Им грозит штраф в размере 4 тысяч рублей

По итогам рейдов, которые прошли в четверг на западе Москвы, выявлено более 60 нарушителей масочного режима в торговых центрах "Звездочка", "Бульвар" и "Филион".

Как сообщил АГН "Москва" главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин, всего в ходе совместных с полицией рейдов было составлено 64 протокола об административных правонарушениях (ст. 3.18.1 ч. 2 КоАП).

Нарушителям грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

Напомним, в Москве действует перчаточно-масочный режим, согласно которому граждане должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, транспорте и магазинах.

"Сегодня ситуация кардинально изменилась: 90% москвичей соблюдают соответствующий режим на метро, в общественном транспорте и магазинах под 80% также соблюдают режим", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. По его словам, требования соблюдения масочного режима в Москве жестко контролируются.

До конца ноября в столице действует домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. Их социальные карты заблокированы.

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